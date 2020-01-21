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Дело Гандзюк: начался суд над Павловским

Новости » Общество     21.01.2020 - 15:37
Дело Гандзюк: начался суд над Павловским
Фото: Игорь Павловский (скриншот видео)

Павловского задержали в Херсоне в ходе спецоперации

Печерский районный суд Киева начал рассмотрение избрания меры пресечения бывшему помощнику нардепа Игорю Павловскому, который является фигурантом дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что суд на Павловским должен был начаться в 12:00, но его перенесли на 15:00 из-за отсутствия подозреваемого.

Судебное заседание началось только в 15:35.

Отметим, вчера Павловский был задержан в ходе спецоперации в Херсоне. Правоохранительные органы провели обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации.

Добавим, что Павловский проходит по делу Гандзюк как подозреваемый в организации убийства. Исполнители уже получили приговор. Сегодня еще есть один подозреваемый в заказе убийства активистки - председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.

РБК-Украина писало, что 2 мая 2019 года подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязательством носить браслет.

10 ноября 2018 года бывшего помощника депутата Верховной рады Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Павловского везут на суд в Киев, в деле Гандзюк объявили еще одно подозрение Обыски по делу Гандзюк прошли у Мангера, Гордеева и Рищука
Новости Украины Екатерина ГандзюкСуд
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