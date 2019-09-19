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Минеру моста Метро сообщили о подозрении

Новости » Происшествия    19.09.2019 - 18:16
Минеру моста Метро сообщили о подозрении
Фото: спецоперация на мосту Метро (РБК-Украина)

Белько инкриминируют хулиганство и заведомо ложное сообщение о минировании

Правоохранители сообщили о подозрении Алексею Белько, который вчера, 18 сентября, угрожал совершить взрыв на мосту Метро в Киеве. Об этом сообщает Прокуратура города Киева на странице в Facebook.

Как сообщается, действия Белько были квалифицированы как заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва и хулиганство с применением огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 259 и ч. 4 ст. 296 УК Украины).

В настоящее время прокуратура решает вопрос относительно избрания меры пресечения подозреваемому.

Минеру моста Метро сообщили о подозрении

Напомним, ранее адвокат Маси Найем сообщил, что в пятницу, 20 сентября, суд изберет меру пресечения его подзащитному Алексею Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Также он отмечал, что действия Белько были квалифицированы как хулиганство.

Также РБК-Украина писало, что полиция не будет квалифицировать действия Белько, который угрожал взорвать мост Метро, как подготовку террористического акта. По словам начальника киевской полиции Андрея Крищенко, правоохранители согласовали эту позицию с прокуратурой города Киева.

Кроме того, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что будет просить минимальное наказание для Алексея Белько, который в среду, 18 сентября, устроил провокацию на мосту Метро в Киеве.

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