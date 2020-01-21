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Рябошапка просит законодательно урегулировать вопрос голодовки в тюрьмах

Новости » Политика     21.01.2020 - 17:37
Рябошапка просит законодательно урегулировать вопрос голодовки в тюрьмах
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дело касается принудительного кормления осужденных, которое в данный момент не может быть реализовано

Офис генерального прокурора Украины обратился к правительству с предложением законодательно урегулировать вопросы оказания медицинской помощи лицам, которые объявляют о голодовке в местах лишения свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что в следственных изоляторах в 2019 году было зафиксировано 76 случаев голодовки. В прокуратуре предлагают на законодательном уровне урегулировать вопрос принудительного кормления заключенных.

"Действующим законодательством предусмотрено, что принудительное кормление осужденного, который заявил о голодовке, может быть применено лишь на основании решения суда, принятого по заключению врача. Однако эта норма фактически не может быть реализована из-за отсутствия порядка кормления заключенных, их содержания, норм продуктов питания", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что этот вопрос не урегулирован и с заключенными, которые находятся в специальных учреждениях Национальной полиции, Государственной пограничной и миграционной служб Украины.

Напомним, ранее Генпрокуратура открыла дела по свидетельствам освобожденных пленных. Освобожденные пленники сообщили о жестоком обращении с гражданским населением, пытках.

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