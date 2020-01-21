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Рябошапка просить законодавчо врегулювати питання голодування у в'язницях

Новини » Політика     21.01.2020 - 17:37
Рябошапка просить законодавчо врегулювати питання голодування у в'язницях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Справа стосується примусового годування засуджених, яке в даний момент не може бути реалізовано

Офіс генерального прокурора звернувся до уряду з пропозицією законодавчо врегулювати питання надання медичної допомоги особам, які оголошують про голодування в місцях позбавлення волі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Відзначається, що в слідчих ізоляторах у 2019 році було зафіксовано 76 випадків голодування. У прокуратурі пропонують на законодавчому рівні врегулювати питання примусового годування ув'язнених.

"Чинним законодавством передбачено, що примусове годування засудженого, який заявив про голодування, може бути застосоване лише на підставі рішення суду, прийнятого за висновком лікаря. Однак ця норма фактично не може бути реалізована через відсутність порядку годування ув'язнених, їх змісту, норм продуктів харчування", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що це питання не врегульоване і з ув'язненими, які знаходяться в спеціальних установах Національної поліції, Державної прикордонної та міграційної служб України.

Нагадаємо, раніше Генпрокуратура відкрила справи за свідченнями звільнених полонених. Звільнені бранці повідомили про жорстоке поводження з цивільним населенням, тортури.

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