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Прокуратура показала наслідки удару ракетою Х-35 по Харкову

Фото: прокуратура показала наслідки удару ракетою Х-35 по Харкову (facebook com Сергій Крук)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень суботи, 23 березня, завдала чергового ракетного удару по місту Харків. Росіяни влучили у складські приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 23 березня близько 17:45 збройні сили РФ завдали ракетний удар по Слобідському району міста Харків. В результаті цього було пошкоджено складські приміщення та будівлі підприємства.

На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих.

За попередніми даними, удар був завданий ракетою Х-35.

 Фото: наслідки удару ракетою Х-35 по Харкову (t.me/prokuratura_kharkiv)

Російський удар по Харкову 23 березня

Раніше повідомлялося, що близько 17:40 у Харкові пролунав вибух. Одразу після цього у місті зазвучала сирена повітряної тривоги.

Як розповіли в мерії, Харків знову перебував під російським обстрілом.

Додамо, що також сьогодні після опівночі війська РФ влаштували чергову атаку по Україні, використавши дрони-камікадзе типу "Шахед". У кількох областях оголошували повітряну тривогу. Також повідомлялося про три вибухи у Харкові.

У місті під повторний обстріл потрапили працівники екстрених служб. Внаслідок ворожого удару "Шахедами" у Харкові постраждали чотири особи.

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ХарківВійна Росії проти України