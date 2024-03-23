Прокуратура показала наслідки удару ракетою Х-35 по Харкову

Російська Федерація вдень суботи, 23 березня, завдала чергового ракетного удару по місту Харків. Росіяни влучили у складські приміщення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської обласної прокуратури.
За даними слідства, 23 березня близько 17:45 збройні сили РФ завдали ракетний удар по Слобідському району міста Харків. В результаті цього було пошкоджено складські приміщення та будівлі підприємства.
На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих.
За попередніми даними, удар був завданий ракетою Х-35.
Раніше повідомлялося, що близько 17:40 у Харкові пролунав вибух. Одразу після цього у місті зазвучала сирена повітряної тривоги.
Як розповіли в мерії, Харків знову перебував під російським обстрілом.
Додамо, що також сьогодні після опівночі війська РФ влаштували чергову атаку по Україні, використавши дрони-камікадзе типу "Шахед". У кількох областях оголошували повітряну тривогу. Також повідомлялося про три вибухи у Харкові.
У місті під повторний обстріл потрапили працівники екстрених служб. Внаслідок ворожого удару "Шахедами" у Харкові постраждали чотири особи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.