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Прокуратура почала розслідування смерті чоловіка після відвідування ТЦК у Звягелі

Житомир, Четвер 06 червня 2024 10:25
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Прокуратура почала розслідування смерті чоловіка після відвідування ТЦК у Звягелі Фото: прокуратура розпочала розслідування смерті військовозобов'язаного у Житомирській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Прокуратура розпочала розслідування за фактом смерті чоловіка від нападу епілепсії після відвідин військкомату у Звягелі Житомирської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Так, Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті військовозобов’язаного.

"До ЄРДР внесено відомості із попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 115 КК України", - йдеться у повідомленні

За даними слідства, громадянина доставили до РТЦК та СП Житомирської області для проходження ВЛК. За попередньою інформацією, там у нього стався епілептичний напад. Чоловіка каретою швидкої медичної допомоги доставили до реанімації. 2 червня у лікувальному закладі лікарі констатували його смерть.

Наразі встановлюються всі обставини події.

Що сталося?

Буквально вчора, 5 червня, РБК-Україна писало про те, що у Звягелі Житомирської області чоловік помер у лікарні після того, як йому стало погано у ТЦК та СП. Про цей смертельний випадок стало відомо з соцмереж.

За даними військкомату, який відреагував на НП, чоловік начебто декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань.

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