Прокуратура почала розслідування смерті чоловіка після відвідування ТЦК у Звягелі
Прокуратура розпочала розслідування за фактом смерті чоловіка від нападу епілепсії після відвідин військкомату у Звягелі Житомирської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Так, Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті військовозобов’язаного.
"До ЄРДР внесено відомості із попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 115 КК України", - йдеться у повідомленні
За даними слідства, громадянина доставили до РТЦК та СП Житомирської області для проходження ВЛК. За попередньою інформацією, там у нього стався епілептичний напад. Чоловіка каретою швидкої медичної допомоги доставили до реанімації. 2 червня у лікувальному закладі лікарі констатували його смерть.
Наразі встановлюються всі обставини події.
Що сталося?
Буквально вчора, 5 червня, РБК-Україна писало про те, що у Звягелі Житомирської області чоловік помер у лікарні після того, як йому стало погано у ТЦК та СП. Про цей смертельний випадок стало відомо з соцмереж.
За даними військкомату, який відреагував на НП, чоловік начебто декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.