Прокуратура начала расследование смерти мужчины после посещения ТЦК в Звягеле

Прокуратура начала расследование по факту смерти мужчины от приступа эпилепсии после посещения военкомата в Звягеле Житомирской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Так, Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству, начатому по факту смерти военнообязанного.

"В ЕРДР внесены сведения с предварительной правовой квалификацией - ч. 1 ст. 115 УК Украины", - говорится в сообщении

По данным следствия, гражданин был доставлен в РТЦК и СП Житомирской области для прохождения ВКК. По предварительной информации, там у него случился эпилептический приступ. Мужчину каретой скорой помощи доставили в реанимацию. 2 июня в лечебном учреждении врачи констатировали его смерть.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Что произошло?

Буквально вчера, 5 июня, РБК-Украина писало о том, что в Звягеле Житомирской области мужчина скончался в больнице после того, как ему стало плохо в ТЦК и СП. Об этом смертельном случае стало известно из соцсетей.

По данным военкомата, который отреагировал на ЧП, мужчина якобы несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм.