Прокуратура передала ВСУ 30 тонн медтоваров, конфискованных у российского бизнесмена

Столичная прокуратура и полиция конфисковали около 30 тонн медицинских товаров у гражданина России. Их передали на нужды Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
"Более 200 наименований медицинской продукции и оборудования на сумму 8,6 млн грн были изъяты правоохранителями у подконтрольных гражданину РФ субъектах хозяйствования во время обысков по адресам предприятий, а также на складах, где продукция накапливалась", - говорится в сообщении.
Вся изъятая продукция была направлена украинским защитникам, поскольку средства первой медицинской помощи, перевязочные материалы, лекарства и шприцы являются товарами первой необходимости.
Напомним, омбудсмен Людмила Денисова заявила, что оккупанты похищают гражданских людей, чтобы выдать их за "военнопленных".
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