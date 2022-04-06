Прокуратура передала ВСУ 30 тонн медтоваров, конфискованных у российского бизнесмена

Столичная прокуратура и полиция конфисковали около 30 тонн медицинских товаров у гражданина России. Их передали на нужды Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

"Более 200 наименований медицинской продукции и оборудования на сумму 8,6 млн грн были изъяты правоохранителями у подконтрольных гражданину РФ субъектах хозяйствования во время обысков по адресам предприятий, а также на складах, где продукция накапливалась", - говорится в сообщении.

Вся изъятая продукция была направлена украинским защитникам, поскольку средства первой медицинской помощи, перевязочные материалы, лекарства и шприцы являются товарами первой необходимости.