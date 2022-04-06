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Прокуратура передала ЗСУ 30 тонн медтоварів, конфіскованих у російського бізнесмена

Фото: ЗСУ передали медтовари, конфіскова у російського бізнесмена (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Столична прокуратура та поліція конфіскували близько 30 тонн медичних товарів у громадянина Росії. Їх передали на потреби Збройних Сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Понад 200 найменувань медичної продукції та обладнання на суму 8,6 млн грн були вилучені правоохоронцями у підконтрольних громадянину РФ суб’єктах господарювання під час обшуків за адресами підприємств, а також на складах, де накопичувалась продукція", - йдеться у повідомленні.

Вся вилучена продукція була направлені українським захисникам, оскільки засоби першої медичної допомоги, перев’язочні матеріали, ліки та шприци є товарами першої необхідності.

Нагадаємо, омбудсмен Людмила Денисова заявила, що окупанти викрадають цивільних людей, щоб видати їх за "військовополонених".

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Війна Росії проти УкраїниЗбройні сили України