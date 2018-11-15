Прокуратура передала в суд почти 100 дел против должностных лиц Крыма по госизмене

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В прокуратуре сообщили, что дела были переданы за последние два года

Прокуратура АР Крым направила в суд 98 уголовных производств, открытых по фактам государственной измены против должностных лиц из Крыма. Об этом сообщил начальник управления прокуратуры АР Крым Вадим Лушпиенко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

По его словам, дела были переданы за последние два года.

"Прокуратурой АРК за последние только два года направлено 98 уголовных производств по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Из них 93 в порядке специального досудебного расследования", - сообщил начальник управления.

По его словам, среди этих дел 63 уголовных производства касаются бывших депутатов Верховного совета АР Крым и 20 уголовных производств - в отношении бывших депутатов Севастопольского городского совета.

Лушпиенко также сообщил, что на сделку с украинским следствием пошли трое осужденных за госизмену крымчан: так называемое доверенное лицо президента РФ Владимира Путина Елена Одновол, заместитель "министра спорта" Крыма Фарух Камалов и "депутат Евпаторийского городского совета" Сергей Осьминин. Он отметил, что все они признали свою вину, способствовали следствию и были приговорены к условным срокам.

Напомним, в июне следственный отдел прокуратуры АР Крым установил полные идентификационные данные более 9 тысяч человек, которые перешли на работу в незаконно созданные органы оккупационной власти, совершив государственную измену.

Как писало РБК-Украина ранее, Главная военная прокуратура направила в суд обвинительный акт по замкомандующему войсками Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации (РФ), который участвовал в аннексии Крыма в 2014 году.