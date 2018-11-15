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Прокуратура передала до суду майже 100 справ проти посадовців Криму щодо держзради

Новини » Політика    15.11.2018 - 17:12
Прокуратура передала до суду майже 100 справ проти посадовців Криму щодо держзради
Ілюстративне фото (uk.wikipedia.org)

У прокуратурі повідомили, що справи були передані за останні два роки

Прокуратура АР Крим передала до суду 98 кримінальних проваджень, відкритих за фактами державної зради проти посадовців з Криму. Про це повідомив начальник управління прокуратури АР Крим Вадим Лушпієнко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

За його словами, справи були передані за останні два роки.

"Прокуратурою АРК за останні тільки два роки скеровано 98 кримінальних проваджень за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. З них 93 в порядку спеціального досудового розслідування", - поінформував начальник управління.

За його словами, серед цих справ 63 кримінальних провадження стосуються колишніх депутатів Верховної ради АР Крим та 20 кримінальних проваджень - щодо колишніх депутатів Севастопольської міської ради.

Лушпієнко також поінформував, що на угоду з українським слідством пішли троє засуджених за держзраду кримчан: так звана довірена особа президента РФ Володимира Путіна Олена Одновол, заступник "міністра спорту" Криму Фарух Камалов та "депутат Євпаторійської міської ради" Сергій Осьмінін. Він зазначив, що всі вони визнали свою провину, сприяли слідству та були засуджені до умовних термінів.

Нагадаємо, у червні слідчий відділ прокуратури АР Крим встановив повні ідентифікаційні дані понад 9 тисяч осіб, які перейшли на роботу в незаконно створені органи окупаційної влади, вчинивши державну зраду.

Як писало РБК-Україна раніше, Головна військова прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо замкомандувача військами Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації (РФ), який брав участь в анексії Криму в 2014 році.

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