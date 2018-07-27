Прокуратура идентифицировала свыше 9 тыс. лиц, совершивших госизмену в Крыму

Осуществляется досудебное расследование по 123 уголовным процессам по фактам государственной измены

Следственный отдел прокуратуры АР Крым установил полные идентификационные данные более 9 тыс. лиц, которые перешли на работу в незаконно созданные органы оккупационной власти, совершив государственную измену. Об этом рассказал первый заместитель прокурора полуострова Николай Иванец, передает пресс-служба прокуратуры.

"Сегодня мы имеем соответствующие реестры, которые содержат необходимую информацию о более 4 тыс. лиц из числа правоохранителей", - отметил он.

Иванец также сообщил, что сейчас осуществляется досудебное расследование по 123 уголовным процессам по фактам совершения государственной измены.

"В ходе досудебного расследования установлена штатная численность 18 правоохранительных органов, которые работали на территории Автономной Республики Крым и в городе Севастополе до оккупации полуострова, которая составляет около 18 600 человек", - добавил он.

По мнению заместителя прокурора "эффективному расследованию преступлений, совершенных против основ национальной безопасности Украины, и наказанию виновных" могла бы поспособствовать более слаженная работа правоохранительных органов, в частности речь шла о необходимости улучшения сотрудничества с СБУ и Госпогранслужбой Украины.

Напомним, США в декларации по Крыму призвали Россию прекратить аннексию полуострова.