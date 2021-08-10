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Прокуратура открыла уголовное дело из-за препятствования богослужению ПЦУ в Крыму

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Вторник 10 августа 2021 11:44
Прокуратура открыла уголовное дело из-за препятствования богослужению ПЦУ в Крыму Фото: прокуратура расследует препятствование богослужению ПЦУ в Крыму (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Прокуратура начала уголовное производство по факту препятствования осуществлению религиозного обряда в оккупированном Крыму. Речь идет о срыве богослужения Крымской епархии Православной церкви Украины 8 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры АРК.

Производство открыто по ч. 1 ст. 180 УК Украины. Досудебное расследование будет осуществляться ГУ НПУ в АР Крым и г. Севастополя.

В воскресенье, 8 августа, представители так называемого "Центра противодействия экстремизму" российского оккупационного режима в Крыму во главе с майором Горевановым ворвались в монастырь Святого Димитрия Солунского Крымской епархии ПЦУ, что находится в с. Балки, Белогорского района.

Российские силовики насильно заставили настоятеля монастыря архимандрита Дамиана остановить богослужение. На всех участников богослужения составили протоколы.

Свои незаконные действия "правоохранители" пытались обосновать тем, что молитва осуществлялась в не соответствии с российским законодательством.

"Такие действия оккупантов являются прямым нарушением норм международного гуманитарного права и очередным подтверждением дискриминации и давления на единую украинскую религиозную общину в Крыму. Следовательно, в рамках уголовного производства, будет предоставлена соответствующая правовая оценка указанным действиям представителей оккупационной власти", - отметили в прокуратуре.

РБК-Украина писало, что Кабмин в ближайшие дни примет санкции за давление на ПЦУ в оккупированном Крыму.

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Крым ПЦУ Прокуратура
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