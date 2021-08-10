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Прокуратура відкрила кримінальну справу через перешкоджанню богослужіння ПЦУ в Криму

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Вівторок 10 серпня 2021 11:44
Прокуратура відкрила кримінальну справу через перешкоджанню богослужіння ПЦУ в Криму Фото: прокуратура розслідує перешкоджання богослужінню ПЦУ в Криму (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню релігійного обряду в окупованому Криму. Мова йде про зрив богослужіння Кримської єпархії Православної церкви України 8 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури АРК.

Провадження відкрите за ч.1 ст.180 КК України. Досудове розслідування буде здійснюватися ГУ НПУ в АР Крим та м. Севастополя.

В неділю, 8 серпня, представники так званого "Центру протидії екстремізму" російського окупаційного режиму у Криму на чолі з майором Горєвановим увірвалися до монастиря Святого Димитрія Солунського Кримської єпархії ПЦУ, що знаходиться у с. Балки, Білогірського району.

Російські силовики насильно змусили настоятеля монастиря архімандрита Даміана зупинити богослужіння. На усіх учасників богослужіння склали протоколи.

Свої незаконні дії "правоохоронці" намагались обґрунтувати тим, що молитва здійснювалась у не відповідності до російського законодавства.

"Такі дії окупантів є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і черговим підтвердженням дискримінації та тиску на єдину українську релігійну громаду в Криму. Відтак, в рамках кримінального провадження, буде надана відповідна правова оцінку вказаним діям представників окупаційної влади", - наголосили в прокуратурі.

РБК-Україна писало, що Кабмін найближчими днями прийме санкції за тиск на ПЦУ в окупованому Криму.

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