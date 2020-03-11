Прокуратура открыла производство из-за задержаний в Крыму

Правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного задержания крымских татар в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал прокуратуры Автономной республики Крым.

Так, по факту незаконного задержания четырех граждан Украины российскими силовиками в оккупированном Бахчисарае прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура АР Крым открыла производство по факту проведения незаконных обысков в домах крымских татар в оккупированном Бахчисарае. Правоохранители расследуют нарушение неприкосновенности жилища российскими силовиками.

Как писало РБК-Украина, российские силовики задержали четырех крымских татар, а именно журналиста телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова, журналиста инициативы "Крымская солидарность" Амета Сулейманова, Османа Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова.

Добавим, что на незаконное задержание граждан Украины в оккупированном Крыму отреагировали в украинском Министерстве иностранных дел. Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Украина фиксирует все нарушения прав крымских татар в Крыму для дальнейшей политической и юридической оценки.