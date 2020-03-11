Прокуратура открыла производство из-за задержаний в Крыму

Фото: обыски у крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Прокуратура расследует незаконное задержание граждан Украины

Правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного задержания крымских татар в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал прокуратуры Автономной республики Крым.

Так, по факту незаконного задержания четырех граждан Украины российскими силовиками в оккупированном Бахчисарае прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

ОБЫСК В ДОМЕ СЕЙТУМЕРА СЕЙТУМЕРОВА ОБЫСК В ДОМЕ СЕЙТУМЕРА СЕЙТУМЕРОВА Сегодня, 11 марта 2020 года в домах крымских татар города Бахчисарай прошли обыски. Один из обысков прошёл в доме Сейтумера Сейтумерова. Комментарий Пакизе Сейтумеровой, супруги Сейтумера Сейтумерова. о прошедшем обыске в нашем видеосюжете. Опубліковано Крымская солидарность Середа, 11 березня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура АР Крым открыла производство по факту проведения незаконных обысков в домах крымских татар в оккупированном Бахчисарае. Правоохранители расследуют нарушение неприкосновенности жилища российскими силовиками.

Как писало РБК-Украина, российские силовики задержали четырех крымских татар, а именно журналиста телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова, журналиста инициативы "Крымская солидарность" Амета Сулейманова, Османа Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова.

Добавим, что на незаконное задержание граждан Украины в оккупированном Крыму отреагировали в украинском Министерстве иностранных дел. Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Украина фиксирует все нарушения прав крымских татар в Крыму для дальнейшей политической и юридической оценки.