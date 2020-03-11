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Прокуратура відкрила провадження через затримання в Криму

Новини » Суспільство     11.03.2020 - 15:43
Прокуратура відкрила провадження через затримання в Криму
Фото: обшуки у кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Прокуратура розслідує незаконне затримання громадян України

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного затримання кримських татар в окупованому Росією Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прокуратури Автономної республіки Крим.

Так, за фактом незаконного затримання чотирьох громадян України російськими силовиками в окупованому Бахчисараї прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України.

ОБЫСК В ДОМЕ СЕЙТУМЕРА СЕЙТУМЕРОВА

ОБЫСК В ДОМЕ СЕЙТУМЕРА СЕЙТУМЕРОВА Сегодня, 11 марта 2020 года в домах крымских татар города Бахчисарай прошли обыски. Один из обысков прошёл в доме Сейтумера Сейтумерова. Комментарий Пакизе Сейтумеровой, супруги Сейтумера Сейтумерова. о прошедшем обыске в нашем видеосюжете.

Опубліковано Крымская солидарность Середа, 11 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура АР Крим відкрила провадження за фактом проведення незаконних обшуків у помешканнях кримських татар в окупованому Бахчисараї. Правоохоронці розслідують порушення недоторканності житла російськими силовиками.

Як писало РБК-Україна, російські силовики затримали чотирьох кримських татар, а саме журналіста телеканалу ATR Сейтумера Сейтумерова, журналіста ініціативи "Кримська солідарність" Амета Сулейманова, Османа Сейтумерова та Рустема Сейтмеметова.

Додамо, що на незаконне затримання громадян України в окупованому Криму відреагували в українському Міністерстві закордонних справ. Голова відомства Дмитро Кулеба заявив, що Україна фіксує всі порушення прав кримських татар в Криму для подальшої політичної та юридичної оцінки.

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