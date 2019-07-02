Прокуратура открыла производство из-за обстрела санитарного автомобиля на Донбассе

Прокуратурой Донецкой области начато расследование по факту обстрела боевиками санитарного автомобиля ВСУ, в результате которого двое военнослужащих погибли, а один получил ранения. Об этом сообщается в Facebook пресс-службы прокуратуры.

Отмечается, что досудебное расследование уголовного производства осуществляется за ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Как известно, 1 июля, около 10:50, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями террористической организации "ДНР" с окраин села Водяное Волновахского района Донецкой области противотанковой управляемой ракетой расстреляли санитарный автомобиль Вооруженных Сил Украины.

В результате обстрела погибли 48-летняя санитарный инструктор и 47-летний старший водитель, а старшина получил огнестрельное ранение мягких тканей поясничной области.

Ранее сообщалось, что специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер осудил обстрел санитарного автомобиля вблизи Водяного.

РБК-Украина писало, что в рамках заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу будет рассмотрены вопросы обстрела боевиками санитарного автомобиля вблизи поселка Водяное.