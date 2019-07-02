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Прокуратура відкрила провадження через обстріл санітарного автомобіля на Донбасі


Провадження відкрито за статтею про порушення законів та звичаїв війни

Прокуратура Донецької області розпочата розслідування за фактом обстрілу бойовиками санітарного автомобіля ЗСУ, в результаті якого двоє військовослужбовців загинули, а один отримав поранення. Про це повідомляється у Facebook прес-служби прокуратури.

Зазначається, що досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Як відомо, 1 липня, близько 10:50, в результаті обстрілу незаконними збройними формуваннями терористичної організації "ДНР" околиць с. Водяне Волноваського району Донецької області протитанковою керованою ракетою розстріляно санітарний автомобіль Збройних Сил України.

В результаті обстрілу загинули 48-річна санітарний інструктор та 47-річний старший водій, а старшина отримав вогнепальне поранення м’яких тканин поперекової ділянки.

Раніше повідомлялося, що спеціальний представник Держдепу по Україні Курт Волкер засудив обстріл санітарного автомобіля поблизу Водяного.

РБК-Україна писало, що в межах засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу буде розглянуто питання обстрілу бойовиками санітарного автомобіля поблизу селища Водяне.

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