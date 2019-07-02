Прокуратура відкрила провадження через обстріл санітарного автомобіля на Донбасі

Прокуратура Донецької області розпочата розслідування за фактом обстрілу бойовиками санітарного автомобіля ЗСУ, в результаті якого двоє військовослужбовців загинули, а один отримав поранення. Про це повідомляється у Facebook прес-служби прокуратури.

Зазначається, що досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Як відомо, 1 липня, близько 10:50, в результаті обстрілу незаконними збройними формуваннями терористичної організації "ДНР" околиць с. Водяне Волноваського району Донецької області протитанковою керованою ракетою розстріляно санітарний автомобіль Збройних Сил України.

В результаті обстрілу загинули 48-річна санітарний інструктор та 47-річний старший водій, а старшина отримав вогнепальне поранення м’яких тканин поперекової ділянки.

Раніше повідомлялося, що спеціальний представник Держдепу по Україні Курт Волкер засудив обстріл санітарного автомобіля поблизу Водяного.

РБК-Україна писало, що в межах засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу буде розглянуто питання обстрілу бойовиками санітарного автомобіля поблизу селища Водяне.