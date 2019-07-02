Волкер осудил обстрел санитарного автомобиля на Донбассе

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Он подчеркнул, что медики не должны быть мишенью

Специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер осудил обстрел санитарного автомобиля вблизи Водяного, в результате которого погибли двое украинских морских пехотинцев и один получил ранения. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что санитарный автомобиль не должен был стать мишенью боевиков.

“Печальные новости с Донбасса. Медицинский персонал и машины скорой помощи никогда не должны быть мишенями", - написал Уокер.

Напомним, 1 июля во время эвакуации раненого военными медиками ООС в районе села Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих операции Объединенных сил получили ранения. Позже военный медик умерла.

РБК-Украина писало, что новый секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил, что в рамках заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу будут рассмотрены вопросы обстрела боевиками санитарного автомобиля вблизи поселка Водяное.