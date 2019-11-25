Прокуратура открыла производство по факту срыва отопительного сезона в Светловодске

Прокуратура Кировоградской области по факту срыва отопительного сезона в Светловодске открыла уголовное производство по статье "злоупотребление полномочиями должностным лицом". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Как сообщается, долг предприятия "Светловодскбыт" составляет более 50 млн гривен.

"В рамках досудебного расследования проверяется причастность должностных лиц совместного предприятия ООО "Светловодскбыт" к возможному присвоению средств, полученных от потребителей тепловой энергии за предоставление соответствующих услуг, которые соответственно должны быть оплачены газоснабжающей компании за использование природного газа", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в прокуратуре, должностные лица совершили ненадлежащую подготовку к отопительному сезону котельного оборудования и тепловых сетей, что повлекло тяжкие последствия

Сообщается, что следователи проводят проверку в отношении должностных лиц органа местного самоуправления.

Напомним, в Светловодске Кировоградской области за порывов почти 13 тысяч жителей остались без отопления. По состоянию на 25 ноября работают все котельные, которые в общей сложности обслуживают 246 домов и 25 учебных заведений. Однако на данный момент тепло отсутствует в 111 жилых домах и двух детсадах.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на сегодня подключены не все об'объекты социальной и жилищной сфер четырех областях, а именно в Запорожской, Кировоградской , Одесской, Полтавской областях, а также в Киеве.