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К отоплению еще полностью не подключены четыре области и Киев

Новости » Общество     25.11.2019 - 10:36
К отоплению еще полностью не подключены четыре области и Киев
Фото: счетчик тепла (УНИАН)

Кроме того, полностью подключены к отоплению 20 областей

В Министерстве развития общин и территорий рассказали, сколько областей еще не полностью подключены к отоплению. Об этом сообщает пресс-служба министрества.

Как отмечается, подключены не все объекты социальной и жилищной сфер в четырех областях, а именно в Запорожской (социальная - 99,7%), Кировоградской (жилая - 93,1%, социальная - 99,7%), Одесской (жилая - 99,9%), Полтавской (социальная - 98,1%) областях и в городе Киев (жилая - 99,9%).

По состоянию на 25 ноября полностью подключены к отоплению 20 областей - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская.

Напомним, в Новом Роздоле (Львовская область) вечером 21 ноября начали подавать тепло в жилые дома и учебные заведения. Этот город был проблемным.

Отметим, премьер-министр Алексей Гончарук во время поездки во Львовскую область 13 ноября заявил, что Кабинет министров Украины планирует передать ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле в управление компании группы НАК "Нафтогаз". Гончарук, заявил, что эти два города оказались не готовыми к подаче тепла.

Новый Роздол подключили к отоплению В Новояворовск начали подавать тепло
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