Прокуратура открыла дело из-за задержания украинского добровольца в Крыму

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла дело в связи с задержанием на оккупированном полуострове украинского добровольца "батальона имени Номана Челебиджихана". Сейчас устанавливаются лица, причастные к незаконному задержанию добровольца.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В частности, в прокуратуре начаты производства в связи с незаконным задержанием украинского добровольца (ч. 2 ст. 146), а также с нарушением неприкосновенности жилья путем проведения незаконного обыска по месту его жительства в Кировском районе Крыма (ч. 2 ст. 162 УК Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании украинского добровольца на территории оккупированного Крыма. Ему грозит до 15 лет тюрьмы за участие в "незаконном вооруженном формировании".

Напомним, в июне в Крыму ФСБ задержала украинца, который якобы пытался незаконно попасть на территорию полуострова.

Кроме того, по обвинению в незаконном пересечении границы с Крымом российские силовики арестовали украинского военнослужащего Евгения Добрынского.