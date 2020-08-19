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ФСБ РФ заявила о задержании украинского добровольца в Крыму

Симферополь, Среда 19 августа 2020 16:49
ФСБ РФ заявила о задержании украинского добровольца в Крыму
Фото: ФСБ РФ (flickr com podpolkovnikvvs)
Автор: Дмитрий Левицкий

Задержанному грозит до 15 лет заключения

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о якобы задержании украинского добровольца на территории оккупированного Крыма. Российские силовики якобы задержали бойца добровольческого "батальона имени Номана Челебиджихана".

Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает российское агентство ТАСС.

По данным силовиков, по месту жительства и регистрации задержанного провели следственные действия. Ему инкриминируют участие в якобы незаконном вооруженном формировании.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Отметим, участники "батальона имени Номана Челебиджихана" принимали активное участие в блокаде на административной границе с оккупированным Крымом в 2016 году. В начале июня этого года российские силовики провели в оккупированном Крыму ряд обысков по делу в отношении этого батальона.

Напомним, в июне ФСБ РФ заявила о задержании украинца в оккупированном Крыму; силовики утверждали, что украинец пытался незаконно попасть на территорию полуострова.

Кроме того, по обвинению якобы в незаконном пересечении границы с Крымом российские силовики арестовали украинского военнослужащего Евгения Добрынского.

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Новости Украины ФСБКрымдобровольческий батальонЗадержание
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