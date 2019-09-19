Прокуратура открыла дело из-за участия "крымских СМИ" в заседании ОБСЕ

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Правоохранители проверят законность получения визы пропагандистами

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство из-за выступления представителей "крымских СМИ" на заседании ОБСЕ в Варшаве. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Екатерина Диденко на странице в Facebook.

По словам Диденко, прокуратура открыла дело против "крымских пропагандистов" по обращению представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича.

Отмечается, что следствие проверит законность выезда так называемых "делегатов" с полуострова, получения ими визы для выезда на территорию Европейского союза, а также включение в состав официальной российской делегации в ОБСЕ.

"Расследование будет проводиться Службой безопасности Украины", - добавили в прокуратуре.

Напомним, во вторник, 17 сентября, во время заседания ОБСЕ в Варшаве, на котором обсуждался вопрос свободы слова, представитель делегации России, главный редактор изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал" Мария Волконская назвала Крым российским. В ответ украинская делегация покинула заседание ОБСЕ.

Также РБК-Украина писало, что власти оккупированного Крыма проводят среди детей мероприятия, направленные на пропаганду войны и вступления в российскую армию. В школах и учебных заведениях оккупированного полуострова проводят подготовку детей к основам военной службы.