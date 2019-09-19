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Прокуратура відкрила справу через участь "кримських ЗМІ" в засіданні ОБСЄ

Новини » Надзвичайні події    19.09.2019 - 17:24
Прокуратура відкрила справу через участь "кримських ЗМІ" в засіданні ОБСЄ
Ілюстративне фото (uk.wikipedia.org)

Правоохоронці перевірять законність отримання візи пропагандистами

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження через виступ представників "кримських ЗМІ" на засіданні ОБСЄ у Варшаві. Про це повідомила прес-секретар прокуратури АР Крим Катерина Діденко на сторінці у Facebook.

За словами Діденко, прокуратура відкрила справу проти "кримських пропагандистів" за зверненням представника президента України в АР Крим Антона Кориневича.

Зазначається, що слідство перевірить законність виїзду так званих "делегатів" з півострову, отримання ними візи для виїзду на територію Європейського союзу, а також включення до складу офіційної російської делегації в ОБСЄ.

"Розслідування буде проводитись Службою безпеки України", - додали в прокуратурі.

Прокуратура відкрила справу через участь &quot;кримських ЗМІ&quot; в засіданні ОБСЄ

Нагадаємо, у вівторок, 17 вересня, під час засідання ОБСЄ у Варшаві, на якому обговорювалося питання свободи слова, представник делегації Росії, головний редактор видань "Кримська газета" та "Кримський журнал" Марія Волконська назвала Крим російським. У відповідь українська делегація покинула засідання ОБСЄ.

Також РБК-Україна писало, що влада окупованого Криму проводить серед дітей заходи, спрямовані на пропаганду війни і вступу в російську армію. В школах і навчальних закладах окупованого півострову проводять підготовку дітей до основ військової служби.

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