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Минздрав обнаружил многочисленные нарушения в Институте рака

Новости » Общество    25.10.2019 - 18:56
Минздрав обнаружил многочисленные нарушения в Институте рака
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Минздрав направил материалы аудита в правоохранительные органы

Внутренний аудит Министерства здравоохранения Украины обнаружил многочисленные нарушения в Национальном институте рака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проверка, охватившая период с 1 января по 20 сентября текущего года, установила, что потребности для закупки лекарственных средств и медицинских изделий формировались в учреждении бессистемно. В результате зафиксированы случаи несвоевременных поставок и ненадлежащего контроля за отгрузкой товаров.

В Институте рака созданы необоснованно большие остатки препарата "Метотрексат Тева" (взрослая онкология) - более 4 тыс. упаковок при среднегодовом использовании около 800 флаконов.

Не используются семь единиц дорогого медицинского оборудования, в том числе закупленный еще в 2011 году линейный медицинский ускоритель Varian Clinac iX.

Обнаружена недостача 149 компьютеров общей стоимостью 700 тыс. гривен, которые были куплены 2017 году для создания медицинской информатизационной системы.

Минздрав направил материалы аудита в правоохранительные органы.

Напомним, в Киевском институте рака врачи требовали с пациентов деньги за бесплатные медикаменты, в том числе под видом благотворительной помощи. Злоумышленники убеждали больных, что количество медицинских препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничена.

Напомним, в августе правоохранители провели обыски в Институте рака и обнаружили документацию, которая подтверждает причастность врачей к вымогательству взяток от пациентов.

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