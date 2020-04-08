Прокуратура открыла дело об обстреле журналистов на Донбассе

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту обстрела представителями незаконных вооруженных формирований РФ автомобиля, в котором находилась съемочная группа телеканала "Украина". Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"Под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры начато досудебное расследование по факту обстрела представителями незаконных вооруженных формирований РФ автомобиля, в котором находилась съемочная группа телеканала "Украина". Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 438 УК Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Отметим, обстрел произошел рядом с Красногоровкой. Так, НВФ применили БПЛА, с которого сбросили осколочный заряд ВОГ-17.

Напомним, 7 апреля на Донбассе под обстрел попал автомобиль съемочной группы телеканала "Украина". Противник сбросил снаряд с беспилотника, который упал в метре от автомобиля телеканала. Снаряд разлетелся на несколько мелких осколков.

Позже в штабе операции Объединенных сил данную информацию подтвердили.