ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ООС подтвердили обстрел журналистов на Донбассе

Новости » Происшествия     07.04.2020 - 16:25
В ООС подтвердили обстрел журналистов на Донбассе
Фото: последствия обстрела (facebook.com/pressjfo.news)

Боевики сбросили с БПЛА гранату рядом с автомобилем журналистов

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе незаконные вооруженные формирования осуществили обстрел украинских позиций с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что обстрел произошел рядом с Красногоровкой. Так, НВФ применили БПЛА, с которого сбросили осколочный заряд ВОГ-17.

"В результате атаки БПЛА был поврежден автомобиль съемочной группы одного из телеканалов. Граната разорвалась за несколько метров от транспортного средства, в результате чего осколки попали в боковое стекло и кузов автомобиля. В салоне в это время находились представители СМИ и пресс-офицер одного из подразделений ОС, которая осуществляла их сопровождение", - говорится в сообщении.

#ООС #Операція_ОС Сьогодні, 7 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре здійснили обстріл українських...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 7 квітня 2020 р.

По информации штаба ООС, в результате инцидента никто из журналистов и военнослужащих не пострадал.

"Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий", - подчеркнули в пресс-центре ООС.

Напомним, сегодня стало известно, что на Донбассе под обстрел попал автомобиль съемочной группы телеканала "Украина". По словам корреспондента Александра Махова, боевики целились именно в автомобиль.

Переговоры о разведении на Донбассе снова провалились Боевики на Донбассе скрывают факты распространения коронавируса
Новости Украины Донбассобстрелбоевики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь