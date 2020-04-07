В ООС подтвердили обстрел журналистов на Донбассе

Фото: последствия обстрела (facebook.com/pressjfo.news)

Боевики сбросили с БПЛА гранату рядом с автомобилем журналистов

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе незаконные вооруженные формирования осуществили обстрел украинских позиций с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что обстрел произошел рядом с Красногоровкой. Так, НВФ применили БПЛА, с которого сбросили осколочный заряд ВОГ-17.

"В результате атаки БПЛА был поврежден автомобиль съемочной группы одного из телеканалов. Граната разорвалась за несколько метров от транспортного средства, в результате чего осколки попали в боковое стекло и кузов автомобиля. В салоне в это время находились представители СМИ и пресс-офицер одного из подразделений ОС, которая осуществляла их сопровождение", - говорится в сообщении.

По информации штаба ООС, в результате инцидента никто из журналистов и военнослужащих не пострадал.

"Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий", - подчеркнули в пресс-центре ООС.

Напомним, сегодня стало известно, что на Донбассе под обстрел попал автомобиль съемочной группы телеканала "Украина". По словам корреспондента Александра Махова, боевики целились именно в автомобиль.