Прокуратура открыла дело по факту принудительной мобилизации в "армию ЛНР"

Прокуратура Луганской области открыла уголовное дело по факту принудительного привлечения людей в "армию ЛНР". Граждан оккупированных районов Луганской области заставляют ставать на военный учет.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Оккупационная администрация России вместе с представителями местной "армии" заставляет становиться на учет, принимать присягу на верность "ЛНР" и получать оружие во время военно-полевых сборов. Отказ от этого приводит к проблемам с трудоустройством и работой, остановки социальных выплат, исключению из учебных заведений.

Отмечается, что эти действия запрещены Женевской конвенцией о защите гражданского населения, а также являются нарушением Римского устава.

Дальнейшее расследование проводится управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Ранее сообщалось, что в Луганской области приговорили к 5,5 годам заключения боевика "ЛНР". Его задержали на линии разграничения в августе этого года.

Также РБК-Украина писало, что СБУ перекрыла канал поставки наркотиков из Украины в "ДНР" транзитом через Россию. До карантина житель Донецка возил вещества напрямую через линию разграничения.