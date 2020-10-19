Прокуратура відкрила справу за фактом примусової мобілізації в "армію ЛНР"

Прокуратура Луганської області відкрила кримінальну справу за фактом примусового залучення людей в "армію ЛНР". Громадян окупованих районів Луганської області змушують ставати на військовий облік.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Окупаційна адміністрація Росії разом із представниками місцевої "армії" змушує ставати на облік, приймати присягу на вірність "ЛНР" і отримувати зброю під час військово-польових зборів. Відмова від цього призводить до проблем з працевлаштуванням і роботою, зупинки соціальних виплат, виключення з навчальних закладів.

Наголошується, що ці дії заборонені Женевською конвенцією про захист цивільного населення, а також є порушенням Римського статуту.

Подальше розслідування проводиться управлінням СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Раніше повідомлялося, що у Луганській області засудили до 5,5 років ув'язнення бойовика "ЛНР". Його затримали на лінії розмежування в серпні цього року.

Також РБК-Україна писало, що СБУ перекрила канал постачання наркотиків з України в "ДНР" транзитом через Росію. До карантину житель Донецька возив речовини безпосередньо через лінію розмежування.