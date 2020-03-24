Прокуратура открыла дело по факту преследования главы Меджлиса в Крыму

Прокуратура Крыма открыла дело по факту незаконного преследования российскими властями главы Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Сообщается, что дело открыто по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев ведения войны) Уголовного кодекса Украины.

"РФ пытается через подконтрольные "правоохранительные органы" ретроспективно применить свое уголовное законодательство на оккупированной территории Украины относительно указанного лица за якобы организацию массовых беспорядков у парламента автономии. Таким образом, оккупационные "правоохранители", в нарушение требований статьи 70 Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, пытаются преследовать лиц за события, которые происходили до начала оккупации путем нарушения "уголовных дел" по надуманным фактам", - сообщили в ОГП.

Напомним, 23 марта РБК-Украина писало, что следственный комитет Российской Федерации в Крыму возбудил уголовное дело против Чубарова за организацию массовых беспорядков в 2014 году.

Отметим, 26 февраля 2014 года в Симферополе состоялся митинг в поддержку целостности и единства Украины. В феврале 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ о Дне сопротивления крымчан, который ежегодно будет отмечаться 26 февраля.

Также РБК-Украина писало, что председатель Меджлиса Рефат Чубаров анонсировал мирное шествие на Крымский полуостров: участники шествия планируют 3 мая пересечь административную границу с Крымом.