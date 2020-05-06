ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Прокуратура открыла дело по факту избиения подозреваемых в Кропивницком СИЗО

Новости » Происшествия     06.05.2020 - 15:40
Прокуратура открыла дело по факту избиения подозреваемых в Кропивницком СИЗО
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во время медосмотра у заключенных обнаружили многочисленные гематомы

Прокуратура Кировоградской области открыла дело по факту нанесения телесных повреждений правоохранителями подозреваемым в Кропивницком следственном изоляторе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что дело открыто по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

"По словам заявителей, после помещения их в СИЗО 27 и 28 апреля неизвестные сотрудники учреждения в форме без опознавательных знаков и в масках неоднократно наносили им телесные повреждения. Эти действия вроде совершались для того, чтобы добиться признания вины в преступлениях, которые им инкриминируют - разбой (ч.4 ст. 187 УК Украины) и незаконное лишение свободы или похищение человека (ч.2 ст. 146 УК Украины). Кроме того, таким образом пытались установить местонахождение средств, которые они получили преступным путем", - сообщили в ОГП.

Отмечается, что во время медосмотра у заключенных обнаружили многочисленные гематомы туловища и нижних конечностей.

Ранее РБК-Украина писало, что в суд направили обвинительный акт в отношении трех оперуполномоченных отдела криминальной полиции Краматорска за пытки во время допроса. Правоохранители силой пытались выбить признание в преступлении.

Также сообщалось, что в феврале в Одесском СИЗО из-за действий администрации умер заключенный. ГБР подозревает сотрудников СИЗО в причастности к смерти.

В Киевском СИЗО появятся платные камеры В Черновицкой области произошел бунт из-за заключенного с COVID-19
Новости Украины КропивницкийСИЗОизбиение
News
On Top