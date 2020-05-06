Прокуратура відкрила справу за фактом побиття підозрюваних у Кропивницького СІЗО

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Під час медогляду у в'язнів виявили численні гематоми

Прокуратура Кіровоградської області відкрила справу за фактом нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцями підозрюваним у Кропивницькому слідчому ізоляторі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що справу відкрито за ч. ст 2. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

"За словами заявників, після поміщення їх у СІЗО 27 і 28 квітня невідомі співробітники установи у формі без розпізнавальних знаків і в масках неодноразово завдавали їм тілесні ушкодження. Ці дії начебто здійснювалися для того, щоб домогтися визнання вини у злочинах, які їм інкримінують - розбій (ч. 4 ст. 187 КК України) та незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч. 2 ст. 146 КК України). Крім того, таким чином намагалися встановити місцезнаходження коштів, які вони отримали злочинним шляхом", - повідомили в ОГП.

Наголошується, що під час медогляду у в'язнів виявили численні гематоми тулуба і нижніх кінцівок.

Раніше РБК-Україна писало, що до суду направили обвинувальний акт стосовно трьох оперуповноважених відділу кримінальної поліції Краматорська за катування під час допиту. Правоохоронці силою намагалися вибити зізнання у злочині.

Також повідомлялося, що в лютому в Одеському СІЗО через дії адміністрації помер ув'язнений. ДБР підозрює співробітників СІЗО у причетності до смерті.