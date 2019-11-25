ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прокуратура оскаржує рішення відпустити Ляшка на поруки

Новини » Політика     25.11.2019 - 13:43
Прокуратура оскаржує рішення відпустити Ляшка на поруки
Фото: Олег Ляшко (УНІАН)

Відповідне клопотання скерували до Київського апеляційного суду

Прокуратура Київської області оскаржує рішення Бориспільського міськрайонного суду, який відпустив на поруки колишнього народного депутата Олега Ляшка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Зазначається, що ухвалою слідчого судді частково задоволено клопотання Бориспільської місцевої прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Ляшка та застосовано відносно нього запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

"Не погоджуючись із вказаним рішенням, прокуратурою 22.11.2019 до Київського апеляційного суду скеровано апеляційну скаргу із вимогою про її скасування та обрання до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На даний час, дата розгляду апеляційної скарги судом не визначена", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, рішенням Бориспільського суду Ляшко відпустили на поруки Вікторії Сюмар з партії "Європейська солідарність" і Михайла Волинця з "Батьківщини". Прокуратура просила арештувати Ляшка.

Як відомо, Ляшко підозрюють у побитті народного депутата Андрія Геруса. 6 листопада в залі офіційних делегацій VIP-терміналу аеропорту "Бориспіль" сталася бійка між Ляшком і Герусом, відеозапис якої була викладена на сторінці лідера Радикальної партії в Facebook.

Ляшко звинуватив Геруса в лобіювання російських інтересів в зв'язку з тим, що Верховна рада дозволила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Сам Герус назвав інцидент провокацією. Після цього бійку Ляшко з Герусом кваліфікували як насильство щодо нардепа.

Ляшко готові взяти на поруки троє нардепів Ляшко вимагає від ГПУ порушити справу проти Геруса за державну зраду
Новини України Олег ЛяшкоАпелляционный суд Киева
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся