Прокуратура оскаржує рішення відпустити Ляшка на поруки

Фото: Олег Ляшко (УНІАН)

Відповідне клопотання скерували до Київського апеляційного суду

Прокуратура Київської області оскаржує рішення Бориспільського міськрайонного суду, який відпустив на поруки колишнього народного депутата Олега Ляшка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Зазначається, що ухвалою слідчого судді частково задоволено клопотання Бориспільської місцевої прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Ляшка та застосовано відносно нього запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

"Не погоджуючись із вказаним рішенням, прокуратурою 22.11.2019 до Київського апеляційного суду скеровано апеляційну скаргу із вимогою про її скасування та обрання до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На даний час, дата розгляду апеляційної скарги судом не визначена", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, рішенням Бориспільського суду Ляшко відпустили на поруки Вікторії Сюмар з партії "Європейська солідарність" і Михайла Волинця з "Батьківщини". Прокуратура просила арештувати Ляшка.

Як відомо, Ляшко підозрюють у побитті народного депутата Андрія Геруса. 6 листопада в залі офіційних делегацій VIP-терміналу аеропорту "Бориспіль" сталася бійка між Ляшком і Герусом, відеозапис якої була викладена на сторінці лідера Радикальної партії в Facebook.

Ляшко звинуватив Геруса в лобіювання російських інтересів в зв'язку з тим, що Верховна рада дозволила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Сам Герус назвав інцидент провокацією. Після цього бійку Ляшко з Герусом кваліфікували як насильство щодо нардепа.