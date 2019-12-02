Прокуратура обжалует домашний арест заместителю мэра Славянска

Прокуратура обжалует меру пресечения заместителю Славянского городского головы, которого отправили под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что сторона обвинения не соглашается с постановлением Краматорского городского суда, которым подозреваемому в посягательстве на территориальную целостность Украины и содействии деятельности террористической организации "ДНР" избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"В настоящее время прокуратура готовит апелляцию, в которой требует избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заместителю Славянского городского головы объявили о подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Досудебное расследования установило, что чиновник, действуя умышленно, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, внес на рассмотрение депутатов, лично проголосовал "за" и подписал решение городского совета о поручении избирательной комиссии организовать и провести в г. Славянске и Славянском районе незаконный референдум о самоопределении так называемой "ДНР".

РБК-Украина писало, что СБУ разоблачило в Одессе антиукраинского агитатора, который поддерживал идею создание так называемой "Одесской народной республики".