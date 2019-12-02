Прокуратура оскаржить домашній арешт заступнику мера Слов'янська

Прокуратура оскаржуватиме запобіжний захід заступнику Слов’янського міського голови, якого відправили під цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

Зазначається, що сторона обвинувачення не погоджується з ухвалою Краматорського міського суду, якою підозрюваного у посяганні на територіальну цілісність України та сприянні діяльності терористичної організації "ДНР" обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"На теперішній час прокуратура готує апеляцію, у якій вимагає обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Раніше повдіомлялося, що заступнику Слов’янського міського голови оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України.

Досудове розсідування встановило, що посадовець, діючи умисно, з метою зміни меж території та державного кордону України, вніс на розгляд депутатів, особисто проголосував "за" та підписав рішення міської ради про доручення виборчій комісії організувати та провести у м. Слов’янську та Слов’янському районі незаконний референдум щодо самовизначення так званої "ДНР".

РБК-Україна писало, що СБУ викрило в Одесі антиукраїнського агітатора, який підтримував ідею створення так званої "Одеської народної республіки".