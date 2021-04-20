Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Пашинскому

Прокуратура подала апелляцию на решение Васильковского горрайонного суда Киевской области оправдать бывшего нардепа Сергея Пашинского . Речь идет о деле по стрельбе с потерпевшим.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Да, подали в Киевский апелляционный суд апелляцию. Просим отменить приговор и отправить на новое судебное рассмотрение", - сказали в прес-службе.

Напомним, 18 марта стало известно, что Сергея Пашинского оправдали. Суд решил, что обвинение не доказало виновность бывшего нардепа.

Пашинского обвиняли в нанесении тяжелых телесных повреждений. Однако в марте потерпевший в этом деле житель Киевской области Вячеслав Химикус отказался от исковых требований. По его словам, он получил компенсацию.

Напомним, по данным следствия, 31 декабря 2016 года произошел конфликт на дороге, в ходе которого Пашинский выстрелил из пистолета марки Glock 19 и ранил Химикуса. Последний получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Повреждения были квалифицированы как тяжкие, после них наступила инвалидность.