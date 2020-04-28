ГБР завершило расследование дела Пашинского

Фото: Сергей Пашинский (nfront.org.ua)

Пашинского подозревают в нанесении тяжких повреждений

Государственное бюро расследований завершило следствие по делу экс-нардепа Сергея Пашинского, который устроил стрельбу с пострадавшим в декабре 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГБР.

По данным следствия, 31 декабря 2016 во время конфликта с участием Пашинского он выстрелил из пистолета марки Glock 19, в результате чего был ранен мужчина. Пострадавший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Повреждения были квалифицированы как тяжкие, после них наступила инвалидность.

"Стороне защиты сообщили о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к его материалам. После выполнения требований, предусмотренных статьей 290 УПК Украины, обвинительный акт будет направлен в суд. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, с середины декабря Пашинский находился под домашним арестом по делу о стрельбе. Его задержали в октябре, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Речь идет об инциденте в новогоднюю ночь с 2016 на 2017 год. Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу Вячеславу Химикусу в ходе вспыхнувшего на бытовой почве конфликта. Бывший нардеп утверждал, что действовал в рамках самообороны. Пострадавший заявлял, что Пашинский стрелял в него сверху, а не с положения лежа.

Летом 2017 года Генпрокуратура закрыла дело, но уже в декабре Печерский суд обязал возобновить расследование, а также выяснить, куда исчезло видео с места инцидента. В итоге ГПУ признала факт манипуляций с записями и возобновила следствие.