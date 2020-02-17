Прокуратура обжаловала оправдание скандального судьи Вовка

Прокуратура подала апелляцию на оправдательный вердикт по делу судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка. Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, прокуратура обжаловала вердикт Вышгородского районного суда Киевской области.

"Апелляция подана 13 февраля в пределах срока на апелляционное обжалование", - сообщила Максимец.

Напомним, 15 января Вышгородский райсуд оправдал судью Вовка, обвиняемого в вынесении незаконных решений. Ему вменялось то, что в июне 2014 года он незаконно в заочном порядке лишил жительницу Киева права собственности на квартиру и автомобиль.

Также отметим, что в 2012 году судья Вовк приговорил на тот момент бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко к четырем годам тюрьмы, а в декабре 2019 года арестовал Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко, подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

Кроме того, в августе 2019 года Вовк удовлетворил иск бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова о защите чести и достоинства и постановил взыскать из бюджета 7 млн гривен в его пользу.