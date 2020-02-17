Прокуратура оскаржила виправдання скандального судді Вовка

Прокуратура подала апеляцію на виправдальний вердикт у справі судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка. Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

За її словами, прокуратура оскаржила вердикт Вишгородського районного суду Київської області.

"Апеляція подана 13 лютого в межах строку на апеляційне оскарження", - повідомила Максимець.

Нагадаємо, 15 січня Вишгородський райсуд виправдав суддю Вовка, обвинуваченого у винесенні незаконних рішень. Йому інкримінувалося те, що в червні 2014 року він незаконно в заочному порядку позбавив мешканку Києва права власності на квартиру й автомобіль.

Також відзначимо, що у 2012 році суддя Вовк засудив на той момент колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка до чотирьох років в'язниці, а в грудні 2019 року заарештував Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка, підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета.

Крім того, в серпні 2019 року Вовк задовольнив позов колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова про захист честі та гідності та постановив стягнути з державного бюджету 7 млн гривень на його користь.