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Прокуратура объявила о подозрении нападавшим на ромов под Львовом

НовостиОбщество    24.06.2018 - 17:15
Фото: нападение на лагерь ромов (lviv.gp.gov.ua)
Фото: нападение на лагерь ромов (lviv.gp.gov.ua)

Участникам нападения грозит от 15 лет до пожизненного заключения

Прокуратура сообщила о подозрении злоумышленникам, которые напали на лагерь ромов, убили одного из них и ранили еще четверых человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Сообщается, что по факту нападения на лагерь ромов в ночь с 23 на 24 июня получили сообщения о подозрении семеро несовершеннолетних и 20-летний организатор нападения, которые были задержаны ранее.

По факту нападения было зарегистрировано уголовное производство по п.12 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч.3 ст.161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной вражды), ч.4 ст. 296 (хулиганство с применением предметов, приспособленных для причинения телесных повреждений), и ч.1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность).

На данный момент решается вопрос о мере пресечения. Участникам нападения грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Напомним, 23 июня группа неизвестных лиц в масках в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь ромов. Сотрудники Национальной полиции задержали всех злоумышленников.

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Теги публикации: Львовская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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