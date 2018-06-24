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Прокуратура оголосила про підозру нападникам на ромів під Львовом

НовиниСуспільство    24.06.2018 - 17:15
Фото: напад на табір ромів (lviv.gp.gov.ua)
Фото: напад на табір ромів (lviv.gp.gov.ua)

Учасникам нападу загрожує від 15 років до довічного ув'язнення

Прокуратура повідомила про підозру зловмисникам, які напали на табір ромів, вбили одного з них і поранили ще чотирьох людей. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Повідомляється, що за фактом нападу на табір ромів в ніч з 23 на 24 червня отримали повідомлення про підозру семеро неповнолітніх та 20-річний організатор нападу, які були затримані раніше.

За фактом нападу було зареєстровано кримінальне провадження за п. 12 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою), ч. 3 ст.161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі), ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням предметів, пристосованих для заподіяння тілесних ушкоджень), і ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність).

На даний момент вирішується питання про запобіжний захід. Учасникам нападу загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, 23 червня група невідомих осіб у масках у лісовому масиві на околиці Львова напала на табір ромів. Співробітники Національної поліції затримали зловмисників.

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Теги публікації: Львовская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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