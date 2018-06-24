Полиция задержала всех нападавших на поселение ромов во Львове

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение

Сотрудники Национальной полиции задержали всех злоумышленников, которые сегодня ночью напали на ромское поселение на окраине Львова. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.

Так, по словам Князева, правоохранители изъяли орудие преступления, в результате которого погиб 24-летний юноша. По данному факту открыто уголовное производство. Событие квалифицировано следователями как умышленное убийство, совершенное группой лиц. Полицейские задержали семерых молодых людей, подозреваемых в причастности к нападению, а также его организатора. Расследование находится на контроле руководства Министерства внутренних дел и Нацполиции.

"Нападение группы парней на временное поселение представителей ромской национальности произошло вчера, 23 июня, около полуночи во Львове. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Еще четверо человек ‑ 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина ‑ получили телесные повреждения", - отметил Князев и добавил, что сотрудники Львовской полиции оперативно задержали семерых молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению.

Фото: нападение на ромское поселение во Львове

Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности, нож, которым нанесены ранения погибшему, другие предметы, которые злоумышленники использовали для нанесения повреждений жителям лагеря. Кроме того, сейчас полицейские устанавливают и доставляют в отделения полиции других лиц, которые могут быть причастны к этому нападению.

По словам председателя Нацполиции, к сожалению, в последнее время такие нападения на представителей ромской национальности со стороны радикально настроенных граждан участились.

"Аморальность этих людей, которые в контексте последнего ночного случая во Львове посреди ночи совершили дерзкое нападение на лагерь ромов, ‑ нельзя оправдать ничем. От рук нападавших погиб 24-летний юноша. Еще четверо людей, среди которых даже один ребенок, получили ранения. Уверяю, полиция выполнит свою работу: виновные в совершении этих преступлений будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством", - отметил он.

Решается вопрос о задержании участников нападения согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Их действия квалифицированы следователями по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ‑ умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, группа неизвестных лиц в масках вчера, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности.