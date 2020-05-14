Прокуратура объявила подозрение мотоциклисту, травмировавшему полицейского

Прокуратура Киева сообщила о подозрении 29-летнему мотоциклисту по факту травмирования сотрудника полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По данным прокуратуры, 10 мая 29-летний киевлянин, который двигался на мотоцикле без шлема и с нарушением правил дорожного движения, попытался скрыться от правоохранителей. Нарушитель совершил наезд на одного из полицейского и протащил его по дороге.

"Полицейские пытались воспрепятствовать побегу правонарушителя, однако водитель продолжил движение, совершил наезд на одного из правоохранителей и протянул его транспортным средством по дороге, пока не потерял равновесие. В дальнейшем водитель снова попытался скрыться, однако был задержан коллегой пострадавшего", - рассказали в ведомстве.

В результате наезда правоохранитель получил перелом левого надколенника со смещением отломков, ссадины левого коленного сустава и локтевого сустава.

Мотоциклисту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Киевлянину грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 апреля во Львовской области произошла погоня, во время которой правоохранители применили огнестрельное оружие. Водитель BMW иностранной регистрации после нарушения правил дорожного движения пытался скрыться от полиции. Нарушитель протаранил служебный автомобиль, травмировав двух правоохранителей.