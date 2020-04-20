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В Львовской области произошла полицейская погоня со стрельбой, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     20.04.2020 - 17:04
В Львовской области произошла полицейская погоня со стрельбой, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

В результате происшествия пострадали два полицейских

Ночью в понедельник, 20 апреля, во Львовской области произошла полицейская погоня, во время которой применили огнестрельное оружие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на областное управление полиции.

Как сообщается, в 4:30 в городе Мостиска полиция остановила 22-летнего водителя на BMW иностранной регистрации. Он нарушил правила дорожного движения.

Во время проверки документов сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, и предложили пройти обследование. Водитель отказался, после чего включил заднюю передачу и, протаранив полицейскую Skoda, уехал в сторону Самбора. При этом он травмировал двух полицейских.

Во время преследования полицейские открыли огонь по колесам, но не смогли остановить нарушителя. Его удалось заблокировать только в Самборе при помощи местных правоохранителей.

Водителя задержали, на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса - насилие в отношении полицейского.

Травмированным правоохранителям медики оказали помощь и отпустили домой.

Напомним, 19 апреля в поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием около 100 человек. Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между несколькими жителями.

Кроме того, в Киеве мужчина в нетрезвом состоянии устроил стрельбу из пистолета на входе в супермаркет. Предварительно, стрельба произошла в ходе конфликта, возникшего между двумя родственниками.

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