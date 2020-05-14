Прокуратура оголосила підозру мотоциклісту, який травмував поліцейського

Прокуратура Києва повідомила про підозру 29-річному мотоциклісту за фактом травмування співробітника поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

За даними прокуратури, 10 травня 29-річний киянин, який рухався на мотоциклі без шолому та з порушенням правил дорожнього руху, спробував втекти від правоохоронців. Порушник скоїв наїзд на одного з поліцейський та протягнув його по дорозі.

"Поліцейські намагалися завадити втечі правопорушника, однак водій продовжив рух, здійснив наїзд на одного з правоохоронців та протягнув його транспортним засобом по дорозі, поки не втратив рівновагу. Надалі водій знову спробував втекти, однак був затриманий колегою постраждалого", - розповіли у відомстві.

В результаті наїзду правоохоронець отримав перелом лівого надколінника зі зміщенням уламків, осаднення лівого колінного суглобу та ліктьового суглобу.

Мотоциклісту повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Киянину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 квітня у Львівській області сталася погоня, під час якої правоохоронці застосували вогнепальну зброю. Водій BMW іноземної реєстрації після порушення правил дорожнього руху намагався втекти від поліції. Порушник протаранив службовий автомобіль, травмувавши двох правоохоронців.