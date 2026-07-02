Прокуратура назвала три версії загибелі комбрига 154-ї бригади

Наразі правоохоронці продовжують слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії.

Тіло командира військової частини А4962 Володимира Кононнікова виявили на відкритій місцевості поруч із лісосмугою поблизу одного з населених пунктів Запорізької області, а поряд знаходився його особистий пістолет.

Відомості за цим фактом відразу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Слідчі вже провели детальний огляд місця події та активно допитують військовослужбовців.

У межах досудового розслідування прокуратура офіційно перевіряє три можливі версії інциденту: умисне вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю.

Для точного з'ясування причин смерті призначено комплекс судово-медичних та балістичних експертиз. Крім того, як повідомили у відомстві, заплановано проведення спеціальної посмертної судово-психологічно-психіатричної експертизи.