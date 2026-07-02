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Прокуратура назвала три версии гибели комбрига 154-й бригады

01:34 02.07.2026 Чт
1 мин
Смерть военного расследуется как убийство. Какие еще есть версии трагедии?
aimg Екатерина Коваль
Фото: командир 154 ОМБР Владимир Кононников (Orest Drymalovsky)

Специализированная прокуратура раскрыла новые детали досудебного расследования по обстоятельствам гибели командира 154-й отдельной механизированной бригады Владимира Кононникова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона "Суспільному".

Правоохранители продолжают следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

Тело командира воинской части А4962 Владимира Кононникова обнаружили на открытой местности рядом с лесополосой близ одного из населенных пунктов Запорожской области, а рядом находился его личный пистолет.

Ведомости по этому факту сразу внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Следователи уже провели детальный осмотр места происшествия и активно допрашивают военнослужащих.

В рамках досудебного расследования прокуратура официально проверяет три возможные версии инцидента: умышленное убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием.

Для точного выяснения причин смерти предназначен комплекс судебно-медицинских и баллистических экспертиз. Кроме того, как сообщили в ведомстве, запланировано проведение специальной посмертной судебно-психологически-психиатрической экспертизы.

Напомним, что полковник Владимир Кононников, командир 154-й отдельной механизированной бригады, был обнаружен без признаков жизни в воскресенье, 28 июня. Как сообщалось, офицера нашли мертвым с огнестрельным ранением.

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