Прокуратура назвала три версии гибели комбрига 154-й бригады

Правоохранители продолжают следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

Тело командира воинской части А4962 Владимира Кононникова обнаружили на открытой местности рядом с лесополосой близ одного из населенных пунктов Запорожской области, а рядом находился его личный пистолет.

Ведомости по этому факту сразу внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Следователи уже провели детальный осмотр места происшествия и активно допрашивают военнослужащих.

В рамках досудебного расследования прокуратура официально проверяет три возможные версии инцидента: умышленное убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием.

Для точного выяснения причин смерти предназначен комплекс судебно-медицинских и баллистических экспертиз. Кроме того, как сообщили в ведомстве, запланировано проведение специальной посмертной судебно-психологически-психиатрической экспертизы.