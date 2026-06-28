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Командира 154-ї бригади Кононнікова знайшли мертвим

19:04 28.06.2026 Нд
1 хв
Обставини смерті з'ясовуються
aimg Валерія Абабіна
Командира 154-ї бригади Кононнікова знайшли мертвим Фото: Знайшли мертвим Володимира Кононнікова командира 154 ОБМР (facebook.com/154OMBR)
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У неділю, 28 червня, без ознак життя виявили командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Південного оперативного командування ЗСУ.

Правоохоронні органи розпочали першочергові слідчі дії, призначено службове розслідування.

"За попередньою інформацією, ознак насильства не виявлено. Остаточні висновки буде зроблено за результатами розслідування", - йдеться у заяві командування.

В оперативному командуванні зазначили, що сприяють роботі правоохоронців, та звернулися до медіа й громадськості із проханням не поширювати неперевірені дані та поважати приватність родини полковника.

Володимира Кононнікова у командуванні охарактеризували як відданого Україні офіцера й відповідального командира, який дбав про особовий склад своєї частини.

Нагадаємо, у червні в авіакатастрофі Су-24М на Хмельниччині загинули двоє військових пілотів. Серед них був 23-річний штурман 7-ї бригади тактичної авіації Богдан Бабенко, який мріяв захищати українське небо ще з дитинства.

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