Командира 154-ї бригади Кононнікова знайшли мертвим

У неділю, 28 червня, без ознак життя виявили командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Південного оперативного командування ЗСУ.

Правоохоронні органи розпочали першочергові слідчі дії, призначено службове розслідування.

"За попередньою інформацією, ознак насильства не виявлено. Остаточні висновки буде зроблено за результатами розслідування", - йдеться у заяві командування.

В оперативному командуванні зазначили, що сприяють роботі правоохоронців, та звернулися до медіа й громадськості із проханням не поширювати неперевірені дані та поважати приватність родини полковника.

Володимира Кононнікова у командуванні охарактеризували як відданого Україні офіцера й відповідального командира, який дбав про особовий склад своєї частини.